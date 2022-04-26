Литва оказала Украине военную помощь на 100 миллионов евро

Литва с начала российской спецоперации оказала Киеву военную помощь на 100 миллионов евро

Литва оказала Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро с начала российской спецоперации. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

По словам главы Минобороны, Литва со своих военных складов передает Киеву все, что только возможно. «Еще до начала боевых действий мы направили Украине переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и обучили, как ими пользоваться», — добавил он.

Ранее Анушаускас рассказал, что Литва передала Украине партию тяжелых минометов общей стоимостью в десятки миллионов евро. Он не назвал точное число переданных минометов.

Он также допустил отправку Киеву со стороны Запада тяжелой военной техники. Глава Минобороны отметил, что информация об отправке Чехией танков появилась в последний день перед поставкой. «Те же танки, которые использует украинская армия, до сих пор использовались чешской армией. Танки советского производства, но они модернизированы», — пояснил Анушаускас.