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Литва передала Украине партию тяжелых минометов на десятки миллионов евро

Министр обороны Литвы сообщил о передаче Украине минометов на десятки миллионов евро
Арвидас Анушаускас

Арвидас Анушаускас. Фото: Alex Wong / Getty Images

Литва передала Украине партию тяжелых минометов общей стоимостью в десятки миллионов евро. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает BNS.

Глава ведомства не назвал точное число переданных минометов, но отметил, что Литва на регулярной основе снабжает Украину вооружением и амуницией.

«Около месяца назад я насчитал около 35 позиций. Переданы не только ракетные системы Stinger, но и другое противовоздушное, противотанковое оружие, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи», — добавил Анушаускас.

Ранее глава Минобороны Литвы высказывал предположение, что военная помощь Украине со стороны Запада вскоре увеличится. При этом он выразил уверенность, что ряд западных стран постепенно перейдет к отправке в республику тяжелой техники и артиллерии.

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Георгий Нестеров
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