В Литве допустили отправку Западом тяжелой военной техники на Украину

В Минобороны Литвы допустили отправку тяжелой военной техники на Украину со стороны Запада

В Министерстве обороны Литвы допустили отправку тяжелой военной техники на Украину со стороны Запада. Об этом заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

По мнению министра, военная помощь западных стран Украине вскоре увеличится. Он напомнил, что информация об отправке Чехией танков появилась в последний день перед поставкой. «Те же танки, которые использует украинская армия, до сих пор использовались чешской армией. Танки советского производства, но они модернизированы», — рассказал он.

Анушаускас уверен, что и другие страны Запада постепенно перейдут к отправке на Украину тяжелой техники и артиллерии.

Ранее стало известно, что Чехия отправила на Украину эшелон тяжелой бронетехники с танками Т-72 и бронетранспортерами БМП-1 в рамках помощи НАТО для украинской армии.

В Европейском союзе поставки вооружения на Украину объяснили тем, что «не хотят, чтобы она проиграла». «Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран», — заявил верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности Жозеп Боррель.