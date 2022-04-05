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Член НАТО отправил на Украину тяжелую бронетехнику

Чехия отправила на Украину танки Т-72 и бронетранспортеры БМП-1 в рамках помощи для ВСУ

Фото: Adam Hauner / Wikimedia

Чехия отправила на Украину эшелон тяжелой бронетехники с танками Т-72 и бронетранспортерами БМП-1 в рамках помощи НАТО для ВСУ, сообщила «Общественная телекомпания Чехии».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что десятки тысяч военных украинской армии, которые противостоят России, прошли подготовку Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что на данный момент подготовленные альянсом солдаты участвуют в боевых действиях на передовой.

24 марта президент США Джо Байден по итогам встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе заявил, что к июню 2022 года НАТО увеличит размеры военной помощи Украине, а также передаст ВСУ дополнительные системы вооружений, в частности средства противовоздушной обороны.

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Дмитрий Сотак
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