Байден анонсировал увеличение военной помощи Украине

Президент США Байден заявил, что к июню НАТО увеличит размеры военной помощи Украине

К июню 2022 года НАТО увеличит размеры военной помощи Украине, а также передаст украинским Вооруженным силам (ВСУ) дополнительные системы вооружений, в частности средства противовоздушной обороны. Об этом рассказал президент США Джо Байден по итогам встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

Американский лидер отметил, что страны альянса продолжат поддерживать правительство украинского президента Владимира Зеленского. Также организация планирует разработать к июньскому саммиту в Мадриде «планы для дополнительных сил и средств, чтобы укрепить оборону НАТО».

«Мы примем обновленную стратегическую концепцию, чтобы гарантировать, что НАТО готова ответить на любые вызовы в новых и более опасных условиях в сфере безопасности», — заявил американский лидер. «Сегодняшнее создание четырех новых боевых групп (...) является сильным сигналом о том, что мы будем коллективно защищать каждый дюйм территории НАТО», — добавил Байден.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые боевые группы. Также в Брюсселе заявили, что Североатлантический альянс уже разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге.