НАТО создаст четыре новые боевые группы на востоке альянса

НАТО нарастит военное присутствие в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые боевые группы. Об этом сообщается в распространенном заявлении блока.

«Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода. Наши меры остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Североатлантический альянс уже разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО несет ответственность за то, чтобы военные действия не перешли за пределы Украины. Кроме того, он снова заверил, что альянс не станет направлять военные силы на Украину.

