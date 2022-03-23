Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины

Генсек Столтенберг заявил об ответственности НАТО за деэскалацию за пределами Украины
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Olivier Matthys / AP

НАТО несет ответственность за то, чтобы военные действия не перешли за пределы Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его цитирует Reuters.

Столтенберг в очередной раз заверил, что альянс не станет направлять свои военные силы на Украину. Он отметил, что НАТО не считает себя частью конфликта, однако призвал союзников удвоить свою финансовую помощь Киеву.

Внеочередной саммит НАТО в связи с ситуацией на Украине пройдет 24 марта. Сообщается, что перед членами альянса по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях
Кремль подтвердил увольнение Чубайса
Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ
В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца
В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности
Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев
Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве
ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.