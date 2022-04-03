Генсек НАТО рассказал о подготовке десятков тысяч украинских военных

Генсек Столтенберг заявил о подготовке силами НАТО десятков тысяч украинских военных

Десятки тысяч военных украинской армии, которые противостоят России, прошли подготовку Североатлантического альянса. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Нужно помнить, что союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска», — заявил генсек. Он подчеркнул, что на данный момент подготовленные альянсом солдаты участвуют в боевых действиях на передовой.

«Вооруженные силы Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, лучше руководимы, чем когда-либо в прошлом», — добавил Столтенберг.

Ранее генсек заявил, что НАТО будет поставлять оружие на Украину столько времени, сколько понадобится. По его мнению, Североатлантическому блоку нужно продолжать поставлять вооружение Украине, потому что та «борется за наши ценности, свободу и демократию».