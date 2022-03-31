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Генсек НАТО высказался о поставках оружия на Украину

Йенс Столтенберг: НАТО будет поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

НАТО будет поставлять оружие на Украину столько времени, сколько понадобится, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

Он высказался, что НАТО нужно продолжать поставлять вооружение Украине, потому что та «борется за наши ценности, свободу и демократию».

Ранее Столтенберг заявил, что итоги прошедших в Стамбуле 29 марта переговоров России и Украины необходимо оценивать осторожно. По его мнению, Москва недооценила возможности сопротивления украинской армии и переоценила свои силы, чем объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта.

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Антон Похиляк
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