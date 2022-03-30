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НАТО призвала осторожно оценивать итоги переговоров России и Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал осторожно оценивать итоги переговоров Москвы и Киева

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Необходимо осторожно оценивать итоги переговоров России и Украины, прошедших в Стамбуле 29 марта. К этому призвал международное сообщество генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций», — заявил генсек. По его мнению, Москва недооценила возможности сопротивления украинской армии и переоценила свои силы. «Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта», — предположил он.

Ранее член российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно, и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта. Он назвал предложения украинской стороны конструктивным шагом к компромиссу.

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Виктория Кондратьева
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