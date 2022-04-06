В ЕС объяснили поставки оружия Украине

В Евросоюзе рассказали, что продолжат вооружать Украину, чтобы «она не проиграла»

Власти стран Евросоюза намерены продолжать поставлять Украине вооружения, поскольку «не хотят, чтобы она проиграла». Об этом рассказал верховный представитель ЕС по делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радио COPE.

«Мы должны продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, в которую вовлекается все больше стран. Войны выигрываются оружием и экономическим ослаблением противника», — объяснил представитель ЕС.

Европейские страны и члены НАТО регулярно поставляют Киеву новые вооружения. Более того, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс готов поставить Украине еще больше оружия, этот вопрос обсудят на встрече глав МИД стран-членов объединения 6 и 7 апреля. Так, власти ФРГ уже одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму более 186 миллионов евро.