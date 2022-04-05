В НАТО пообещали отправить еще больше оружия на Украину
Страны НАТО готовы поставить Украине больше оружия, этот вопрос обсудят на встрече глав МИД стран-членов альянса 6 и 7 апреля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитату приводит Reuters.
«Речь идет об улучшенных системах вооружения, например, ракетных комплексах Javelin и других противотанковых орудиях», — рассказал он. Столтенберг также пообещал обсудить поставки амуниции, медикаментов и «высокотехнологичных» систем вооружения.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что на складах бундесвера едва ли осталось оружие для поставок Украине. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о «последовательных и постоянных» поставках оружия на Украину. Кроме того, власти ФРГ задумываются об усилении антироссийских санкций.