В НАТО пообещали отправить еще больше оружия на Украину

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс готов поставить больше оружия Украине

Страны НАТО готовы поставить Украине больше оружия, этот вопрос обсудят на встрече глав МИД стран-членов альянса 6 и 7 апреля. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитату приводит Reuters.

«Речь идет об улучшенных системах вооружения, например, ракетных комплексах Javelin и других противотанковых орудиях», — рассказал он. Столтенберг также пообещал обсудить поставки амуниции, медикаментов и «высокотехнологичных» систем вооружения.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что на складах бундесвера едва ли осталось оружие для поставок Украине. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о «последовательных и постоянных» поставках оружия на Украину. Кроме того, власти ФРГ задумываются об усилении антироссийских санкций.