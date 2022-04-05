Германия заявила об ограниченном остатке оружия для поставок Украине

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что на складах Бундесвера едва ли осталось оружие для Киева

На складах Бундесвера едва ли осталось оружие для поставок Украине. Об ограниченном остатке германских вооружений, которые могут быть отправлены Киеву, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что Берлин рассматривает системы, которые ранее не поставляли украинской стороне. По ее словам, чем старше системы, тем больше сложностей в вопросах логистики, обучения и наличия запасных деталей.

Бербок также добавила, что старые системы создают дополнительные проблемы в вопросах ремонта.« Мы не говорим "нет", мы смотрим, какие решения могут быть, и это мы делаем сообща, как ЕС, НАТО и партнеры по G7», — резюмировала она.