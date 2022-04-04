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Германия решила поставить Украине новое оружие

Глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин поставит Киеву новые системы вооружений

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти Германии решили усилить военную поддержку Украины. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Дипломат рассказала, что Берлин планирует поставить Киеву новые системы вооружений. «Сегодня мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли, и говорим о том, как можно решить технические проблемы, связанные с поставкой и использованием», — уточнила она.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о «последовательных и постоянных» поставках оружия на Украину. По словам политика, Берлин осуществляет оружейные поставки Украине и намерен поддерживать страну и дальше, однако немецкие власти не хотят раскрывать информацию о вооружениях, чтобы она не попала к противнику.

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Виктория Кондратьева
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