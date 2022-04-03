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Германия заявила о «последовательных и постоянных» поставках оружия на Украину

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила о постоянных поставках оружия Украине
Кристина Ламбрехт

Кристина Ламбрехт. Фото: Christian Spicker / Global Look Press

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о «последовательных и постоянных» поставках оружия на Украину. Ее слова в эфире телеканала ARD передает РИА Новости.

По словам Ламбрехт, Берлин осуществляет оружейные поставки Украине и намерен поддерживать страну и дальше. «Нам важно поставлять оружие после того, как мы приняли это решение, хотя это было непростое решение. Мы не говорим об этом, так как не хотим, чтобы эти транспортировки стали мишенью, Украина также ясно просит нас не говорить об этом, чтобы противник не знал, что есть в наличии, а чего нет», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Германия обсудит с партнерами усиление экономических санкций против России. Об этом решении заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. С похожим заявлением об антироссийских ограничениях выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны», — сказала она.

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Марина Совина
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