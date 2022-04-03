Германия решила обсудить усиление санкций против России

Глава Минфина ФРГ заявил, что Берлин обсудит с партнерами усиление санкций против России

Германия обсудит с партнерами усиление экономических санкций против России. Об этом решении заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, передает РИА Новости.

Политик также прокомментировал заявления Украины о массовых убийствах в городе Буча, якобы совершенных российскими военными. Он назвал фотографии из города невыносимыми и обвинил Москву в преступных действиях против Киева. «Вместе с нашими партнерами с понедельника мы будем обсуждать, как могут быть ужесточены санкции против [президента РФ Владимира] Путина», — уточнил Линднер.

В российском Минобороны назвали фотографии и видеоматериалы из Бучи провокацией и постановкой киевского режима.

Ранее с похожим заявлением об антироссийских ограничениях выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны», — рассказала она.