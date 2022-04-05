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Германия одобрила поставки вооружений на Украину на сумму 186 миллионов евро

ФРГ одобрила поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму 186 миллионов евро
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Власти ФРГ одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму более 186 миллионов евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минэкономики Германии.

В докладе министерства указано, что в первом квартале 2022 года Берлин выдал индивидуальные лицензии на экспорт вооружений на сумму 2,88 миллиарда евро, хотя в прошлом году за аналогичный период он составил всего 981 миллион евро. Страна выдала разрешения на поставки оружия на сумму более 186 миллионов евро.

Ранее министр иностранных дел страны Анналена Бербок пообещала, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине в области вооружений, хотя на складах бундесвера едва ли осталось оружия для этих целей.

26 февраля правительство Германии впервые одобрило поставки оружия на Украину: ей отправили тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 ракет Stinger. Позже стало известно, что Берлин планирует предоставить Киеву еще 2,7 тысячи зенитных ракет «Стрела».

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Виктория Кондратьева
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