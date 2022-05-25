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Подсчитано число уничтоженных на Украине «Байрактаров»

РИА Новости: российская ПВО уничтожила на Украине около 90 ударных «Байрактаров»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские средства ПВО с начала специальной военной операции на Украине сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Он уточнил, что в это число не вошли дроны, уничтоженные крылатыми ракетами на земле.

Собеседник агентства отметил, что «Байрактары» из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности являются простой мишенью для систем ПВО. Кроме того, эти беспилотники оснащены одноканальным прицельно-навигационным комплексом и могут наводиться лишь на одну цель, а на повторном заходе они «сбиваются со стопроцентной вероятностью».

Ранее первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Москва закрыла глаза на поставки Анкарой Киеву беспилотников. Он объяснил, что Турция является одним из основных партнеров России на Ближнем Востоке, несмотря на возможное продолжение поставок вооружений Украине.

Bayraktar TB2 — модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, которую широко применяют украинские войска. Точное число закупленных Киевом дронов этой модели неизвестно.

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Марина Совина
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