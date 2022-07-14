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Захарова заявила о прямом участии США в обстрелах мирного населения Донбасса

Захарова заявила о передаче США Украине разведданных для обстрелов Донбасса РСЗО HIMARS

Фото: AFLO / Globallookpress.com

США вместе с реактивными системами залпового огня (РЗСО) HIMARS предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные и военспецов для помощи в использовании этого оружия для атак и ударов по мирному населению Донбасса. О прямом участии Вашингтона заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведывательные сведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться», — подчеркнула дипломат.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что обстрел Луганска в ночь на 13 июля осуществлялся из РСЗО HIMARS. 12 июля сообщалось, что обстрел Новой Каховки также был произведен и использованием РСЗО американского производства, которые ранее были переданы ВСУ.

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Виктория Кондратьева
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