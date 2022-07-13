Арестович заявил об обстреле Луганска из американских HIMARS

Советник главы офиса президента Украины подтвердил, что Луганск обстреливали из HIMARS

Обстрел Луганска в ночь на 13 июля осуществлялся из американских реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет «Страна.ua».

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник признал удары по Луганску, однако позже заверил, что снаряды упали за пределами города или были сбиты. По его словам, украинская армия обстреливала город ракетами «Точка-У».

Как утверждает Арестович, были повреждены здание воинской части и склад боеприпасов. Народная милиция официально не подтверждала эти сведения, однако местные жители сообщали о мощных пожарах ночью.

4 июля ВСУ впервые использовали для обстрелов Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленные на Украину из США. Также в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что по районам Донецка были выпущены снаряды калибром 155 миллиметров, артиллерия такого калибра применяется странами НАТО.

Россия направила ноты протеста всем странам, поставляющим оружие Киеву, глава МИД Сергей Лавров напомнил, что по условиям соглашений Украина не должна использовать западное оружие против мирных жителей.