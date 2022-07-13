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Украинские войска нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО в Луганске

Фото: Telegram

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские войска нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) в Луганске, отвечающую за безопасность города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

ВФУ нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан

Андрей Марочкопредставитель Народной милиции ЛНР

Офицер НМ ЛНР добавил, что на данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан.

Серия взрывов

Взрывы прозвучали около 23:45 по местному времени в районе села Александровка и поселка Металлист, в небе были видны разрывы снарядов. По информации РИА Новости, как минимум четыре зенитные ракетные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска.

Позднее в окрестностях Луганска возник пожар. На кадрах очевидцев, снятых в районе поселка Юбилейный, видны пожар и столбы дыма. Как отмечает ТАСС, звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, произошла детонация боеприпасов.

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6 июня 2022

Удары американскими HIMARS

В эту же ночь вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Луганску из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

По информации ведомства, со стороны Украины зафиксирован обстрел в 23.35 из населенного пункта Артемовск (Бахмут) по Луганску, выпущено девять ракет РСЗО HIMARS.

До этого ВСУ нанесли удар системами HIMARS по Стаханову в ЛНР, в результате два человека погибли. Помимо погибших, ранения получили еще двое гражданских. Всего было выпущено шесть ракет, они повредили 11 жилых домов, а также здания детского сада и специализированной школы.

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Атака на Новую Каховку

12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку Херсонской области. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.

В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Из-под завалов продолжают доставать гражданских.

В России обстрел города сочли терактом. По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, своей атакой ВСУ сделали «послание» мирным гражданам, которые выбрали жизнь с Россией. Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский также осудил удар американской реактивной системой залпового огня по городу.

Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение

Дмитрий Полянскийпервый заместитель постпреда России в ООН
Что делать?
Марина Совина
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