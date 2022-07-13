Украина обстреляла Луганск из американских РСЗО HIMARS

ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили девять ракет из американских РСЗО HIMARS по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Луганску из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

По информации ведомства, со стороны Украины зафиксирован обстрел в 23.35 из населенного пункта Артемовск (Бахмут) по Луганску, выпущено девять ракет РСЗО HIMARS.

12 июля украинские войска обстреляли Новую Каховку. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.

По предварительным данным, погибли от пяти до семи человек, около 80 пострадали. Из-под завалов продолжают доставать гражданских.