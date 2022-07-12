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Два человека погибли после обстрела Стаханова из HIMARS в ЛНР

СЦКК ЛНР сообщил о гибели двух гражданских после обстрела Стаханова из систем HIMARS в ЛНР

Фото: Erik De Castro / Reuters

Два человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Стаханова в Луганской народной республике. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале представителей ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным Луганска, обстрел начался днем 12 июля. Всего было выпущено шесть ракет, они повредили 11 жилых домов, а также здания детского сада и специализированной школы.

Помимо погибших, ранения получили еще двое гражданских. Об их состоянии пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что два беспилотника ВСУ нанесли удар по зданию около Запорожской АЭС. Замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов обвинил украинские войска в попытке атаковать АЭС с помощью дронов-камикадзе польского производства, отметив, что попытка нападения была предотвращена.

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Алевтина Запольская
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