Посол ЛНР уточнил данные об украинском обстреле Луганска

Посол ЛНР Мирошник уточнил, что украинские ракеты не долетели до Луганска, упав на подлете

Украинские ракеты, выпущенные по Луганску в ночь на 13 июля, не достигли города, а упали на подлете или были сбиты. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем официальном Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что российские ПВО не смогли перехватить часть ракет, и они попали по городу, вызвав возгорания. «Падения ракет и осколков, взрывы и возгорания фиксируются в районе Александровска, Тепличного, Родаково», — уточнил данные Мирошник.

Он добавил, что, по предварительной информации, обстрел велся тактическими ракетами «Точка-У» со стороны населенного пункта Часов Яр. Этот город находится в 100 километрах от Луганска.

«Модификацию выпущенных боеприпасов сейчас идентифицируют эксперты СЦКК ЛНР», — добавил дипломат.

Обстрел Луганска, который начался в ночь на 13 июля, предположительно, велся из американских систем HIMARS. По предварительный данным, Вооруженные силы Украины сумели попасть в базу российских ПВО и склады боеприпасов.