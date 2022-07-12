Следователи определили используемый при обстреле Новой Каховки тип ракет

Следователи заявили, что удар по Новой Каховке наносили из РСЗО «Ольха» и HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Новой Каховке из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и американских HIMARS. Об этом рассказал РИА Новости местный глава военно-следственного отдела, имя которого не называется.

По его словам, сейчас специалисты устанавливают детали обстрела, осматривают поврежденные здания. Типы ракетных систем, из которых были нанесены удары по городу, пока определены лишь предположительно. «Более точные обстоятельства будут установлены в дальнейшем», — заявил источник.

РСЗО «Ольха» — украинский вариант модернизации советской системы «Смерч». Она способна нести управляемые ракеты, которые были разработаны в 2014-2017 годах, максимальной дальностью до 200 километров.

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в ночь на вторник, 12 июля. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.

По предварительным данным, погибли от пяти до семи человек, около 80 пострадали. Из-под завалов продолжают доставать гражданских.