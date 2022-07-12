Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Следователи определили используемый при обстреле Новой Каховки тип ракет

Следователи заявили, что удар по Новой Каховке наносили из РСЗО «Ольха» и HIMARS

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Новой Каховке из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и американских HIMARS. Об этом рассказал РИА Новости местный глава военно-следственного отдела, имя которого не называется.

По его словам, сейчас специалисты устанавливают детали обстрела, осматривают поврежденные здания. Типы ракетных систем, из которых были нанесены удары по городу, пока определены лишь предположительно. «Более точные обстоятельства будут установлены в дальнейшем», — заявил источник.

РСЗО «Ольха» — украинский вариант модернизации советской системы «Смерч». Она способна нести управляемые ракеты, которые были разработаны в 2014-2017 годах, максимальной дальностью до 200 километров.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
Сегодня
Власти Новой Каховки сообщили о погибших после удара ВСУ
Власти Новой Каховки сообщили о погибших после удара ВСУ
Сегодня

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в ночь на вторник, 12 июля. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, а также больница, храм и детский сад.

По предварительным данным, погибли от пяти до семи человек, около 80 пострадали. Из-под завалов продолжают доставать гражданских.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет
Путин и Токаев созвонились
В США объяснили значение финских F-35 для НАТО близостью с Россией
У россиян появился новый способ добраться до Анапы
Тиктокерша подсказала дешевое и эффективное средство для мытья деревянной утвари
Европе пообещали годы кризиса
Австралия решила нарастить боевой потенциал из-за роста напряженности в регионе
Звезда сериала «Настоящие домохозяйки» признала вину по делу о мошенничестве
Следователи определили используемый при обстреле Новой Каховки тип ракет
Германия заменит газовые электростанции на ТЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.