Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Число пострадавших после удара HIMARS по Новой Каховке возросло

Администрация Херсонщины сообщила, что число пострадавших от удара HIMARS выросло до 80

Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Число пострадавших после ракетного удара американскими системами HIMARS по Новой Каховке возросло до 80. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

В ночь на вторник, 12 июля, украинские войска обстреляли Новую Каховку. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, из-под завалов продолжают доставать гражданских.

По словам чиновника, пока наверняка известно только о пяти погибших, еще семь считаются пропавшими без вести. «Пострадавшие: и дети, и взрослые, военнослужащих немножко — кто находился поблизости», — сказал Стремоусов.

Материалы по теме:
Власти Новой Каховки сообщили о погибших после удара ВСУ
Власти Новой Каховки сообщили о погибших после удара ВСУ
Сегодня
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке.Американские HIMARS, взрыв складов и рост числа пострадавших: что известно об атаке?
Сегодня

Ранее глава администрации Каховского района Херсонщины Владимир Леонтьев сообщал о семи погибших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал, что в результате удара также пострадали десятки объектов инфраструктуры, среди них школы, детские сады, больница и храмы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет
Германия заменит газовые электростанции на ТЭС
Физиотерапевт развеяла мифы о пользе сметаны для потенции
Россиянин провел в реанимации две недели после укуса клеща и умер
Литва направит еще несколько миллионов евро Украине
Хоккеист Федотов примет присягу в закрытом режиме
Россияне смогут больше зарабатывать на просмотрах видео
Россиянин решил переехать реку на квадроцикле и утонул
Кремль оценил создание в Приморье отряда добровольцев для отправки на Украину
Кремль отреагировал на желание экс-президента Польши сократить Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.