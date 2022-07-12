Число пострадавших после удара HIMARS по Новой Каховке возросло

Администрация Херсонщины сообщила, что число пострадавших от удара HIMARS выросло до 80

Число пострадавших после ракетного удара американскими системами HIMARS по Новой Каховке возросло до 80. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

В ночь на вторник, 12 июля, украинские войска обстреляли Новую Каховку. Удары пришлись по складам с селитрой и предприятию, выпускающему оборудование для местной ГЭС. Взрывом оказались повреждены и разрушены десятки жилых домов, из-под завалов продолжают доставать гражданских.

По словам чиновника, пока наверняка известно только о пяти погибших, еще семь считаются пропавшими без вести. «Пострадавшие: и дети, и взрослые, военнослужащих немножко — кто находился поблизости», — сказал Стремоусов.

Ранее глава администрации Каховского района Херсонщины Владимир Леонтьев сообщал о семи погибших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он указал, что в результате удара также пострадали десятки объектов инфраструктуры, среди них школы, детские сады, больница и храмы.