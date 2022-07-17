Стало известно о лазейке ЕС в санкциях против России

Politico заявило, что ЕС нашел лазейку для покупки золота из России в обход санкций

Евросоюз нашел лазейку для покупки российского золота в обход санкций. Еврокомиссия не включила в проект антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий. Об этом стало известно Politico.

В проекте пакета санкций, который все еще должен быть одобрен странами ЕС, говорится о запрете покупать, импортировать или передавать золото, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую другую страну.

Вместе с тем в проекте приложения к документу говорится, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты. При этом ничего не сказано о ювелирных изделиях, таких как золотые цепочки или кольца.

15 июля сообщалось, что с помощью седьмого пакета санкций Евросоюз планирует устранить лазейки по нарушению уже принятых рестрикций. Словацкий депутат Европарламента Милан Угрик рассказал, что в ЕС также обсуждают механизмы ограничения цен на российскую нефть.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Ленте.ру», что запрет Великобритании и ЕС на страхование судов, перевозящих российскую нефть, можно будет обойти с помощью перерегистрации судов, а также поставок нефти в составе различных смесей.