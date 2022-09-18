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Стало известно о тайной продаже Россией алмазов в обход санкций

Bloomberg: что российский гигант АЛРОСА продает алмазы в обход санкций в Индию и Бельгию

Фото: Unsplash.com

Российский горнодобывающий гигант АЛРОСА тайно продает алмазы в Индию и Бельгию после попадания в санкционные списки США. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что ряд индийских и бельгийских компаний приобретают российские алмазы крупными партиями на выгодных условиях в обход рестрикций. Всего такие сделки заключают около десяти фирм. Крупнейшими из них являются индийские Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports Pvt.

Издание указывает, что отследить происхождение камней практически невозможно, они одинакового размера и качества, и, возможно, смешиваются с алмазами разного происхождения перед изготовлением изделий или повторно реализуются.

В материале говорится, что Индия не собирается лишать работы около миллиона человек, задействованных в торговле бриллиантами. Для Бельгии также невыгодно прекращать оборот, поскольку 80 процентов драгоценных камней проходят через порт Антверпена.

Ранее стало известно, что компания АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, восстановила экспорт почти до уровня, предшествовавшего военным действиям на Украине.

В апреле компанию включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания. Кроме того, американские власти полностью запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако до сих пор разрешен ввоз алмазов из России, обработанных в других странах.

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Марина Совина
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