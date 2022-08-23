Экспорт алмазов из России восстановился

Bloomberg: АЛРОСА восстановила экспорт алмазов почти до уровня начала года

Компания АЛРОСА, на долю которой приходится 27 процентов мировой и 95 процентов российской добычи алмазов, восстановила экспорт почти до уровня, предшествовавшего военным действиям на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Продажи за рубеж приносят компании по 250 миллионов долларов в месяц, что всего на 50-100 миллионов ниже февральских показателей.

Экспорт вернулся на докризисный уровень, так как индийские банки стали проводить транзакции в валютах, отличных от долларов. Сейчас АЛРОСА продает алмазы в основном за рупии, причем как индийским, так и европейским покупателям. Основная часть поставок приходится на Индию как на крупнейший мировой рынок необработанных алмазов.

По словам источников, расчеты в рупиях не нарушают санкции, но стороны стараются не афишировать подробности сделок — они заключаются тихо даже по стандартам алмазного мира, известного своей закрытостью. Сама АЛРОСА не раскрывает статистику продаж и другие финансовые показатели.

В апреле компанию включили в санкционные списки ЕС, США и Великобритания. Кроме того, американские власти полностью запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако до сих пор разрешен ввоз алмазов из России, обработанных в других странах. В середине мая Bloomberg сообщило, что на фоне санкций против России в алмазной отрасли объемом 80 миллиардов долларов началась паника. Другой крупный игрок рынка, международная корпорация De Beers, ограничен в росте добычи, поэтому камни продолжат дорожать, предсказывали аналитики.

Страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине, писала New York Times. По мнению чиновников этих стран, на добыче алмазов Россия зарабатывает миллиарды долларов, часть из которых идет на финансирование военных действий.

Источники издания заявили, что некоторые страны уже запретили импорт российских необработанных алмазов, однако бриллианты из России все равно попадают на Запад — после обработки маркировка якобы меняется и камни помечаются как индийского происхождения. Минфин России назвал необоснованными и спекулятивными попытки поставить под сомнение соблюдение Москвой международных правил сертификации алмазов.