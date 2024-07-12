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20:16, 12 июля 2024Экономика

Главный покупатель российских алмазов охладел к ним

Mcommerce: экспорт российских алмазов в Индию снизился на 13 процентов в мае

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

По итогам мая 2024 года суммарные объемы экспорта российских алмазов в Индии сократились на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и упали до отметки в 352 тысячи карат. О заметном охлаждении интереса главного покупателя драгоценных камней РФ к ним сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности азиатской страны (Mcommerce).

Объемы вывоза российских драгоценных камней в Индию падают третий месяц подряд. По итогам апреля РФ экспортировала в Индию 440 тысяч карат, что оказалось на 57 процентов меньше в годовом выражении, уточнили в индийском ведомстве. В марте суммарные объемы вывоза российских алмазов в азиатскую страну оценивались в 728 тысяч карат, в феврале — в 1,81 миллиона карат, а в январе — 400 тысяч карат.

За последний месяц весны российские поставщики отправили алмазы в Индию на общую сумму в 43 миллиона долларов. В сравнении с тем же периодом 2023 года доходы отечественных экспортеров снизились на 51 процент, резюмировали в индийском министерстве.

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Индия является крупнейшим в мире огранщиком бриллиантов, на долю азиатской страны приходится суммарно 90 процентов глобального производства. Местный рынок специализируется в основном на выпуске мелких бриллиантов и алмазов, сырьем для которых традиционно выступали российские драгоценные камни.

Однако с 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран «Большой семерки» (G7) на импорт алмазов и бриллиантов из РФ. В свою очередь, с начала марта эта мера распространилась и на бриллианты от одного карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах. На этот сегмент приходится порядка 70 процентов мирового розничного рынка бриллиантов. Подобная мера, как подчеркивают эксперты, стала наиболее чувствительной из всех мер, направленных против российских драгоценных камней.

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      Анатолий Акулов
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