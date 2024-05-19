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11:56, 19 мая 2024Экономика

Индия вдвое нарастила закупки российских алмазов

В марте Индия купила в два раза больше алмазов из России

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В марте Индия купила более чем в два раза больше алмазов из России в годовом выражении. Об этом со ссылкой на индийское министерство промышленности и торговли сообщает РИА Новости.

В годовом выражении индийский импорт российских алмазов вырос в 2,3 раза до 728 тысяч карат.

Также Дели нарастил закупки драгоценных камней из Канады, Китая и Гонконга. Поставки алмазов в Индию из Бельгии, ОАЭ, США, Израиля, Ботсваны и ЮАР упали.

За год общий объем поставок алмазов в Индию сократился с 14,7 до 12,15 миллиона карат.

Ранее Reuters сообщил, что США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы, одобренные странами «Большой семерки» (G7) в декабре 2023 года.

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      Иван Потапов
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