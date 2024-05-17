В США задумали смягчить санкции против алмазов из России

Reuters: в США пересматривают самые строгие санкции против алмазов из России

США задумали смягчить самые строгие запреты на российские алмазы, одобренные странами «Большой семерки» (G7) в декабре 2023 года, пишет Reuters.

По данным источников агентства, смягчение позиции американцев связано с «противодействием со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка». Отмечается, что представители США отключились от рабочих групп G7 по вопросу строгого контроля за алмазами, а один из них назвал их «присутствующими, но не участвующими».

В Госдепе комментировать ситуацию не стали, а анонимный представитель администрации Джо Байдена рассказал журналистам о стремлении убедиться в наличии «правильного баланса между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все было осуществимо».

В декабре прошлого года Евросоюз в сотрудничестве со странами G7 запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. C 1 марта действие санкций распространили и на камни из РФ, которые обрабатывались за рубежом. Все направляемые в Евросоюз алмазы должны проходить проверку в бельгийском Антверпене, являющемся мировым центром индустрии. В сентябре власти ЕС планируют запустить в городе систему отслеживания страны происхождения камней, а до 31 августа в страны сообщества разрешен ввоз алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения.

Сейчас представитель Белого дома указал на необходимость «принять во внимание обеспокоенность партнеров», а также заявил, что обязательство внедрить механизм отслеживания к 1 сентября относится к Европейскому союзу, а не к Соединенным Штатам.