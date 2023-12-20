Возможность отличить алмазы из России от иностранных оценили

Глава De Beers: таможенники не смогут отличать алмазы из России от иностранных

С точной системой отслеживания произведенных в России алмазов, которую на Западе назвали «от шахты до пальца», пока нет ясности, а обычные работники таможни отличить такие камни от иностранных почти наверняка не смогут. С такой оценкой выступил в интервью Financial Times глава самой дорогой в мире алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук.

«При всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: "Это российский"», — приводит издание слова руководителя международной корпорации, конкурирующей на глобальных рынках в том числе с российской «Алроса».

Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) решили запретить ввоз бриллиантов из России с 2024 года. Импорта добытых или обработанных в стране алмазов новые санкции коснутся с 1 января, а к 1 марта ограничения вступят в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались за рубежом. С 1 сентября запрет распространят в том числе на выращенные в лаборатории бриллианты, ювелирные изделия и часы с бриллиантами весом от 0,5 карата и выше.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал введенные Европейским союзом санкции против российских алмазов предсказуемыми, пообещав, что в стране их будут обходить. По его словам, очередной пакет ограничений «свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».