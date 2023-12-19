В ЕС объяснили отложенный характер санкций против алмазов из России

В ЕС объяснили работой с G7 сроки введения санкций против алмазов из России

Решение ввести запрет на ввоз в Европу бриллиантов из России только с 1 марта 2024 года объясняется координацией мер с G7, где обозначили такие же сроки их запуска, следует из вопросов и ответов к 12-му пакету санкций ЕС против России, опубликованных на сайте Еврокомиссии.

Решение в отношении алмазов российского происхождения, принятое только в ЕС не было бы эффективным, отмечает Брюссель. При этом страны «большой семерки» введут соответствующие ограничения в те же сроки, что огласил Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Импорта добытых или обработанных в России алмазов они коснутся с 1 января, а к 1 марта вступят в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах.

В материалах Еврокомиссии говорится, что на США, Японию, Канаду и Великобританию приходится в совокупности 70 процентов мирового розничного рынка бриллиантов, а целью вводимых ограничений является лишение России потока доходов, оцениваемого в четыре миллиарда евро в год. Чтобы не допустить попадания алмазов из страны на рынки Запада там собрались отслеживать камни «от шахты до пальца». С 1 сентября запрет распространят в том числе на выращенные в лаборатории бриллианты, ювелирные изделия и часы с бриллиантами весом от 0,5 карата и выше.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал введенные Европейским союзом санкции против российских алмазов предсказуемыми, пообещав, что в стране их будут обходить. По его словам, очередной пакет ограничений «свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».