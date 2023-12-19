В Кремле пообещали обход санкций Европы против алмазов из России

Песков пообещал обход санкций Евросоюза против российских алмазов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал введенные Европейским союзом санкции против российских алмазов предсказуемыми, пообещав, что в стране их будут обходить. Его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что к введению ограничений готовились, а «варианты обхода этих санкций будут реализованы». Очередной их пакет «свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции», считает Песков.

Накануне, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, предусматривающий в том числе запрет на импорт, покупку и передачу алмазов из страны в ЕС, который вступит в силу с 1 января. Косвенные ограничения, касающиеся продукции из России, обработанной в третьих странах, планируют ввести постепенно, с 1 марта по 1 сентября 2024 года.

Санкции против российских алмазов обсуждаются на Западе с прошлого года. По данным СМИ, в октябре 2022-го Евросоюз исключил ограничения против алмазодобывающей российской компании «Алроса» после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что такие санкции обойдутся потерей тысяч рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа. Другие представители мировой алмазной отрасли также критикуют идеи о санкциях в отношении алмазов из России. В ноябре 2023 года страны «Большой семерки» (G7) не смогли договориться об их введении на переговорах в Токио и решили продолжить обсуждение.

Эксперты полагают, что после введения запрета на российские алмазы западным странам придется переориентироваться на индийский рынок. Тем не менее затраты на отслеживание происхождения камней могут привести к тому, что Индия будет закупать российские камни с дисконтом. Затем, пройдя стадию обработки, существенно подорожавшие камни будут поступать на рынки Европы. В итоге стоимость алмазов и изготовленных из них украшений может увеличиться на 10-30 процентов.