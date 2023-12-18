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18:14, 18 декабря 2023Экономика

Евросоюз ввел санкции против российских алмазов

ЕС ввел запрет на прямой или косвенный импорт алмазов из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, в рамках которого запрещается прямой или косвенный импорт, покупка и передача алмазов из страны, в том числе если они следуют транзитом через Россию или были обработаны в третьих странах. Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в России.

Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами начиная с 1 января 2024 года. В то же время косвенный запрет будет вводиться постепенно с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентября 2024 года.

«В 12-м пакете мы предлагаем внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые еще больше ослабят военную машину России», — заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

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С 2024 года российские алмазы попадают под санкции не только ЕС, но и стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Россия занимает заметное место на алмазном рынке: по подсчетам Кимберлийского процесса, за 2022 год в стране добыли 35 процентов всех натуральных алмазов в мире.

Эксперты считают, что после введения запрета на российские алмазы западным странам придется переориентироваться на индийский рынок. Тем не менее затраты на отслеживание происхождения камней могут привести к тому, что Индия будет закупать российские камни с дисконтом. Затем, пройдя стадию обработки, существенно подорожавшие камни будут поступать на рынки Европы. В итоге стоимость алмазов и изготовленных из них украшений может увеличиться на 10-30 процентов.

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      Мария Грушко
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