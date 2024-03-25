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14:13, 25 марта 2024Экономика

Торговцы алмазами задумали покинуть Европу из-за убытков от санкций

Times: европейские ювелиры терпят убытки на фоне санкций против алмазов из РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

На фоне бюрократических проволочек и убытков, связанных с введением странами Запада запрета на импорт из России, некоторые торговцы алмазами задумались о том, чтобы покинуть Европу и переехать в Дубай или Индию, пишет The Times. Источники журналистов в отрасли называют происходящее «прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям», которые приведут к существенному росту цен.

«Допустим, я беру банковский кредит в размере 10 миллионов долларов, чтобы профинансировать покупку нескольких бриллиантов. Обычно я мог бы вывезти эти алмазы из Африки в свой офис в течение 48 часов, обработать и отправить клиенту. Сейчас, со всей этой бюрократией, это занимает до двух недель», — рассказал изданию один из изготовителей бриллиантов, отметив, что «чиновники требуют документы, чтобы доказать происхождение каждой партии».

Ранее страны «Большой семерки» и Евросоюза объявили о начале бойкота российских алмазов, включающего в том числе отслеживание и ограничение поставок изделий из российского сырья, обработанных в третьих странах. Все направляемые в Евросоюз алмазы должны пройти проверку в бельгийском Антверпене, являющемся мировым центром индустрии.

В сентябре власти ЕС планируют запустить в городе систему отслеживания страны происхождения камней, а до 31 августа в страны сообщества разрешен ввоз алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения.

Комментируя введение соответствующих ограничений, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл их предсказуемыми. По словам политика, к введению ограничений готовились, а «варианты обхода этих санкций будут реализованы».

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      Дмитрий Воронин
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