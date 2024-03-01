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17:54, 1 марта 2024Экономика

Еще одна страна ввела санкции против российских алмазов

Глава МИД Жоли: Канада и G7 дополнительно ограничат импорт российских алмазов
СюжетСанкции против России:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Канада совместно с партнерами из стран «Большой семерки» (G7) вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов. О новых санкциях заявила глава МИД североамериканской страны Мелани Жоли, ее слова приводит пресс-служба.

В декабре страны Евросоюза и «Большой семерки» договорились о бойкоте российским алмазам. С 1 января 2024 года запрещены поставки отечественных камней, а с 1 марта началось отслеживание и ограничение поставок драгоценных камней, обработанных в третьих странах. Все это должна помочь закрепить система отслеживания и сертификации, которую в G7 рассчитывают создать к осени.

«Канада продолжит работать с другими международными партнерами над внедрением всеобъемлющего контроля, запрещающего поставки российских алмазов на рынки G7. Это предоставит канадским потребителям дополнительную уверенность в том, что алмазы, которые они покупают, не способствуют незаконной войне России», — пообещала Жоли.

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Запрет коснется ряда товаров, в том числе ювелирных изделий с российскими алмазами, наручных, карманных и прочих часов, а также секундомеров. Гражданам Канады будет запрещено импортировать и покупать их, а также приобретать необработанные или распиленные алмазы (непромышленные алмазы), а также несортированные алмазы из России.

В 12-м пакете антироссийских санкций прямой или косвенный импорт, покупку и передачу алмазов, в том числе если они следуют транзитом через Россию или были обработаны в третьих странах также запретили страны Евросоюза. Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами.

Канада ввела санкции против российского государственного алмазодобывающего конгломерата «Алроса» и отменила для России статус благоприятствующего торгового партнера, который фактически ввел 35-процентныйтариф на весь российский импорт.

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      Вячеслав Агапов
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