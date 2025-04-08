Названы сроки восстановления алмазного рынка

«Алроса»: Алмазно-бриллиантовый рынок восстановится раньше 2027 года

Алмазно-бриллиантовый рынок ждет быстрое восстановление, которое произойдет до 2027 года. Об этом «Якутия-24» заявил генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев.

Рассуждая о причинах кризиса в отрасли, он указал на всплеск спроса на потребление ювелирных изделий, ограничения на «Алросу», а также то, что мировые производители бриллиантов начали закупать алмазы впрок.

«При этом начиная с 2023 года цены на ювелирные изделия с бриллиантами в мире снижаются, что не позволяет реализовать накопленные запасы и приводит к снижению цен на алмазы», — констатировал Маринычев.

В конце января этого года стало известно о падении экспорта российских алмазов в Индию на 17 процентов год к году. В первом полугодии 2024 года эти поставки выросли на 22 процента, но уже в августе рухнули в 18 раз, а в сентябре — в 25 раз. В денежном выражении объем поставок сократился почти в два раза.