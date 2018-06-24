Игрок сборной Уругвая пропустит матч с Россией из-за травмы

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес пропустит матч с российской командой, который состоится в понедельник, 25 июня. Спортсмен получил травму квадрицепса, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Уругвая.

Отмечается, что Хименес сейчас проходит лечение и тренируется по индивидуальной программе.

23-летний футболист участвовал в играх с Египтом (1:0) и Саудовской Аравией (1:0). В первой встрече именно он забил единственный гол.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи третьего круга с участием команд группы A пройдут 25 июня. Матч Россия — Уругвай пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

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