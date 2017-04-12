Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕЭАС). Об этом в среду, 12 апреля, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

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«Могу подтвердить, что глава государства подписал пакет документов, включая новый Таможенный кодекс», — приводит агентство ее слова.

Ранее, 11 апреля, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита размером до миллиарда долларов. Деньги необходимы Белоруссии для поддержки бюджета и платежного баланса.

7 апреля первый зампред правительства Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Москва рефинансирует текущие долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов.

В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС. В ходе заседания был утвержден Таможенный кодекс. Лукашенко на нем не присутствовал.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения и Киргизия.