Додон решил сотрудничать с ЕврАзЭС вопреки позиции правительства

Президент Молдавии Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийским экономическим союзом, сообщает ТАСС. Документ не предполагает каких-либо взаимных обязательств. В нем обозначена цель «содействовать развитию всестороннего взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС, ЕЭК и республикой для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций».

В то же время правящая в Молдавии коалиция проевропейских партий выступила против подписания меморандума. Глава правительства страны Павел Филип заявил, что «присутствие республики в проекте ЕврАзЭС несовместимо с зоной свободной торговли, созданной между республикой и ЕС». Из его слов следует, что кабинет министров не намерен предпринимать что-либо для участия в организации. «Без участия правительства Молдавия не сможет быть активным участником этого объединения [ЕврАзЭС]», — сказал он.

На это Додон ответил: «У главы государства есть легитимность и мандат большинства граждан этой страны, и я никому не позволю встать между мной и народом». Он считает, что сотрудничество с ЕврАзЭС выгодно для его страны. По его словам, многочисленные опросы показали, что его позицию разделяет более 50 процентов граждан Молдавии.

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«Я считаю, что подписание меморандума и выполнение его положений будет способствовать достижению баланса в экономических отношениях Республики Молдова с западными и восточными партнерами», — подчеркнул Додон. По его мнению, Молдавию и страны-участники союза «связывает долгая история экономических, политических, культурных и человеческих отношений».

В Молдавии с 2009 года правит коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. При этом за этот период в стране прошла серия коррупционных и политических скандалов, выявлено хищение из банковской системы страны миллиарда евро, что сопоставимо с 20 процентами ВВП страны. Последние опросы показали, что более 80 процентов населения не доверяют нынешним властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на сближение с ЕС снизилось с 2010 года с 70 до 38 процентов. При этом число тех, кто высказывается в пользу интеграции страны в Евразийский экономический союз, выросло до 44 процентов.

