Индия задумалась о свободной торговле с Евразийским союзом

Дели может начать переговоры по соглашению о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом в четверг, 6 апреля, заявил посол Индии в России Панкадж Саран, сообщает РИА Новости.

Также Дели рассчитывает стать полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества, сказал посол.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что сейчас готовится соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Дели. Он не уточнил, как долго могут продлиться переговоры, напомнив лишь, что в случае с Вьетнамом весь процесс занял около двух лет.

3 апреля президент Молдавии Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийским союзом. Цель документа — содействовие развитию всестороннего взаимодействия между государствами-членами ЕАЭС и республикой.

В конце марта глава российского Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Белоруссия злоупотребляет статусом зоны свободной торговли и стала крупнейшей перевалочной базой для продовольственной продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью является проведение скоординированной экономической политики и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения и Киргизия.