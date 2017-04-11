Лукашенко посоветовал США умерить свои аппетиты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал США ограничить свои интересы североамериканским континентом. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром. Надо ограничить аппетиты и заниматься тем, где очень большие твои интересы. А они — в Северной Америке, прежде всего», — заявил белорусский лидер.

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Лукашенко также прокомментировал ракетный удар США по военным объектам в Сирии. «Я когда это узнал, очень сожалел. Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики — это не тот путь», — высказал мнение глава государства.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу приходится нелегко. «Ему надо доказывать, что он может управлять страной. А там мешают, не дают — и проигрывавшие, и некоторые богатые», — сказал он.

Вооруженные силы США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат в ночь на 7 апреля . Обстрел крылатыми ракетами был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что силы, подконтрольные официальному Дамаску, якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

