Лукашенко призвал укрепить нацбезопасность Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепить нацбезопаность республики. Об этом глава государства рассказал при утверждении решения на охрану госграницы в 2019 году. Слова Лукашенко приводит пресс-служба.

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«Перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что вызовов стало больше, и призвал усилить маневренные группы пограничной охраны, которые находятся в резерве и должны оперативно отреагировать на полноценное военное вторжение.

При этом Лукашенко напомнил, что пограничная политика Белоруссии направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. «Не на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями», — подытожил он.

Ранее Лукашенко заявил, что с территории Украины в Белоруссию идет большой поток бандитов с оружием, и распорядился усилить охрану границы с этой страной.

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