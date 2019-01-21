В Белоруссии испугались российской оккупации и потребовали провести границу

Находящаяся в оппозиции к властям страны Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) потребовала расторгнуть Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, поскольку положения соглашения являются «легальной формой инкорпорации» республики в состав России. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает «Белорусский партизан».

«Мы призываем расторгнуть союзный договор. Мы предлагаем также установить границу между Беларусью и Россией, провести ее демаркацию и делимитацию», — заявил изданию председатель партии Игорь Борисов.

Он выразил мнение, что между Минском и Москвой «в любой момент могут возникнуть разговоры о спорных территориях». «[Президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе и дружбу с [президентом России Владимиром] Путиным, проводит политику установления полноценной границы», — сказал Борисов.

«Мы видим, к чему может привести отсутствие полноценной границы с Россией, на примере с Украиной. (...) Нужно одновременно поднимать вопрос об установлении полноценной границы. На востоке [Белоруссии] нет российских военных объектов, все они на западе; как бы не получилось так, что однажды утром мы проснемся не в Беларуси, а в России», — добавил председатель партии.

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В заявлении президиума партии говорится, что договор о создании Союзного государства не соответствует национальным интересам и целому ряду статей белорусской конституции. Так, например, создание наднациональных органов власти «фактически ликвидируют государственный суверенитет» Белоруссии, а введение российского рубля или иной единой валюты на территории Белоруссии и создание единого эмиссионного центра в России ставит республику в прямую экономическую зависимость от России. Кроме того, в заявлении сказано, что создание региональной группировки войск РФ и Белоруссии означает вовлечение страны в международные конфликты, в которых участвует Россия, и превращает республику в часть милитаристского государства.

«В договоре о создании союзного государства нет и практически не может быть принципа равноправия при формировании представительных, исполнительных и судебных органов власти. При формировании Палаты союза (верхняя палата парламента) для Беларуси и России имеется различная норма представительства депутатов от количества избирателей. При формировании Палаты представителей (нижняя палата парламента) также устанавливается разное количество депутатов от Беларуси и России (соответственно 28 и 75 человек)», — подчеркивается в заявлении. Утверждается, что подобные положения заведомо ставят белорусскую сторону в проигрышное положение.

«Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) считает, что положение договора о создании "союзного" государства является легальной формой инкорпорации Республики Беларусь в состав Российской Федерации и призывает расторгнуть этот договор», — приводит «Белорусский партизан» выдержку из документа, который партия намерена направить в Конституционный суд республики, администрацию президента Белоруссии, Совет министров, Палату представителей и Совет республики.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, на следующий год он вступил в силу. Документ подразумевал образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагалась унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

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