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Стало известно о планах Москвы увеличить скидку на нефть для Белоруссии

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Фото: Borja Suarez / Reuters

Москва планирует увеличить скидку на нефть, поставляемую в Белоруссию. Об этом стало известно Reuters. По информации агентства, цены снизят еще на 12 долларов — до 15,7 долларов.

Предполагается, что поставки в полном объеме будут возобновлены с 1 апреля. Белорусская сторона пока не указала, сколько именно топлива ей необходимо. Принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник подтвердило порядок скидки.

Ранее стало известно, что Москва и Минск обсудили достигнутые договоренности о сотрудничестве в нефтяной сфере. Глава республики Александр Лукашенко говорил, что российская сторона полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Глава администрации белорусского лидера Максим Рыженков отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

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