Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин написал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко о том, что сторонам удастся найти оптимальные решения вопросов интеграции в рамках договора о Союзном государстве. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, которая опубликована на сайте Кремля.

«За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах», — говорится в поздравлении.

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Ранее 2 апреля Лукашенко также направил поздравление российскому лидеру с Днем единения народов. Лукашенко отметил, что ожидает от интеграции выработки взаимоприемлемых решений «в духе настоящего союзничества».

5 марта Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти. К началу 2020-го стороны не пришли к соглашению о стоимости нефти.

Договор о создании Союзного государства был заключен в 1999 году.

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