Лукашенко раскрыл «суперпрагматичную» позицию Белоруссии в интеграции с Россией

Белоруссия останется привержена интеграции с Россией, в том числе в военной сфере, но при четком следовании своим интересам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

По его мнению, к «суперпрагматичной» позиции республики бывшего СССР подталкивает «интегратор». Лукашенко подчеркнул, что интересы Белоруссии должны соблюдаться для пользы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), при этом добавив, что они не противоречат интересам России.

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«Да и не очень-то противоречат интересам Украины — нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы на Украине было мирно и спокойно», — заявил Лукашенко. Он раскрыл, что позиция Минска основывается на «менталитете белорусского народа».

Президент Белоруссии обвиняет Москву в стремлении продавать нефть по ценам выше мировых. Из-за этого он распорядился искать новых поставщиков. В настоящее время белорусские НПЗ загружены только наполовину. 21 февраля белорусский лидер сообщил о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать Минску выпадающие из-за налогового маневра доходы.

Ранее в феврале Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам интеграции в рамках договора о Союзном государстве и взаимодействия в нефтегазовой сфере. Белорусский лидер заявлял, что встреча станет для сторон моментом истины. После переговоров президентов в Кремле подчеркнули, что Россия и Белоруссия останутся суверенными государствами.

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