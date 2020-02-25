В марте Белоруссия начнет закупки нефти через Украину по маршруту Одесса — Броды. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

По его словам, объем поставок составит несколько танкеров. У кого именно республика закупит нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, Сизов не сообщил.

«Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации», — уточнил он, добавив, что величина закупок зависит от того, сколько удастся получить от России по нефтепроводам и железнодорожным транспортом.

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Страны не смогли договориться об условиях поставок нефти в 2019 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Москву в стремлении продавать нефть по ценам выше мировых.

Общий размер ущерба до 2024 года белорусские власти оценивали в 10 миллиардов долларов. На этом фоне Лукашенко распорядился искать альтернативных поставщиков нефти. В том числе рассматривались закупки у Казахстана, с транспортировкой по российским нефтепроводам, а также поставки через страны Балтии и Украину.

На прошлой неделе, 21 февраля, Лукашенко сообщил о неожиданном предложении российского коллеги Владимира Путина. По его словам, Москва согласилась компенсировать Минску выпадающие доходы. Позднее министр энергетики России Александр Новак уточнил, что речь идет о постепенном уменьшении премий, которые должны платить белорусские покупатели. По его словам, снижение составит около двух долларов за тонну в год — это пропорционально снижению экспортной пошлины, которую белорусские власти зачисляли в бюджет республики.

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